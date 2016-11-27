مجلس النواب يقرر عدم تحديد موعد لإعادة مناقشة تعديلات قانون المرور

كتب : نورا فخرى

قرر مجلس النواب، فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم، عدم تحديد موعد لإعادة مناقشة التعديلات على قانون المرور، على أن يُحدد ذلك وفقا لرؤية المجلس فى ضوء الدراسات التي تجرى على مشروع القانون.

جاء ذلك بعد مطالبة النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بعدم تحديد موعد لإعادة مناقشة مشروع القانون بما لا يؤدى إلى ارتفاع أسعار المقطورات، قائلاً "سوق المقطورات زاد أثناء حديثنا حاليا 10 أضعاف".

وقال خليل، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة د. على عبد العال، " من يملك مقطورة عرف إنها أصبحت بمثابة الدهب، ولا نريد أن نفتح من خلال هذا القانون بعد إجتماعى آخر".

وعلق رئيس مجلس النواب بقوله :" أنت متابع البورصة ولا أيه"، فيما وافق الدكتور على عبد العال، على عدم تحديد مدة زمنية لإعادة مناقشة التعديلات.