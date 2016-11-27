مقتل 4 من داعش بسوريا في غارة جوية إسرائيلية

أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن مقتل 4 من تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب سوريا /اليوم الأحد/ في أعقاب اشتباك وقع بالقرب من الحدود .

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، عن الجيش الإسرائيلي إنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين خلال تبادل إطلاق النار.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن جنود من وحدة الاستطلاع في لواء جولاني اجتازوا السياج الأمني مع سوريا لتنفيذ “عملية نصب كمائن” داخل الأراضي الإسرائيلية، عندما تعرضوا لإطلاق نار من من أسلحة صغيرة ،ورد الجنود بإطلاق النار, لكن سرعان ما تعرضوا لهجوم بقذائف هاون.

ردا على ذلك قام سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف شاحنة “كان على سقفها سلاح رشاش من نوع ما” ما أسفر عن مقتل المقاتلين الأربعة الذين كانوا فيها.

واشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر “كان هناك تبادل قصير لإطلاق النار، لكنه كان مثمرا”.