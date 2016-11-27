حاملو الماجستير والدكتوراه ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعيين

المراسل-عمر عبدالناصر

نظم العشرات من حاملي الماجستير والدكتوراه وقفة أحتجاجية اليوم الأحد أمام مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، للمطالبة بصدور قرار لتعيينهم في الأجهزة الحكومية بالدولة.

قال صبري المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراة خلال الوقفة “إن ذلك نتيجة استياء الحملة بعد التواصل لللكشف عن الدراسة التي أرسلت من جهاز التنظيم، والإدارة وكان الرد لم يرسل شئ من الجهاز”

وعلي الرغم من تجاوز ال 75 وقفة احتجاجية للحملة علي مدار عام ونصف دون أستجابة من المسؤلين , و الجميع يعلم معاناه حملة الماجستير في التعيين , ومجلس الشعب أسقط قانون الخدمة المدنية بحجه وجود 18 قانون للخدمة المدنية , ولما أسقط القانون رئيس مجلس الشعب راسل رئيس مجلس الوزراء مؤكدًا علي المركز القانوني لحاملي الرسالة.