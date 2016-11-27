الداخلية" تطلق وسم #الإمارات_بعدستكم"

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسماً (هاشتاق) عبر تطبيق الـ"الانستغرام " "# الإمارات _بعدستكم"، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 45.

وتتلخص المبادرة بمشاركة الجمهور الكريم لصور يلتقطوها بأنفسهم لمعالم حضارية او صور مناسبات وطنية او فعاليات او حتى مشاركات شخصية متميزة تمثل روح الاتحاد وتعبر عن مضامين جوهر اليوم الوطني، على أن يعمل ملتقطي الصور إلى مشاركتها على حساباتهم الخاصة بتطبيق "انستغرام " ومشاركتها مع حساب وزارة الداخلية (http://instagram.com/moiuae#)، مع استخدام هاشتاق #الإمارات_بعدستكم.

في حين سيعمل فريق فني من مركز مواقع التواصل الاجتماعي في إدارة الإعلام الأمني، على اختيار أفضل 45 صورة التقطها الجمهور من مواطنين ومقيمين بمختلف مناطق الدولة ليتم نشرها عبر حساب "وزارة الداخلية" على الـ"انستغرام".

وتهدف الوزارة من المبادرة ليشكل الهاشتاق # الإمارات_بعدستكم"، فرصة للجميع للتعبير عن حب الإمارات وإبراز صور مميزة تمثل روح وجوهر دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد الصورة عاملاً رئيسياً في إظهار حداثة الدولة، كما تساهم في المحافظة على ثقافتها وتراثها في الوقت ذاته، فضلاً عما تحمله الصورة من معاني الولاء والانتماء للوطن.

ودعت "الداخلية" الجمهور إلى التفاعل مع هاشتاق "#الإمارات_بعدستكم"، تعبيراً عن محبة الوطن، والجهود الرائدة للدولة في مسيرة النهضة والتطوير التي شملت كافة المجالات.