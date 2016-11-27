استمرار إخلاء سبيل 24 متهما بتدابير احترازية لاتهامهم بالتحريض على التظاهر

كتبت ندى سليم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، والمستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة، اليوم الأحد، استمرار إخلاء سبيل 19 متهما بالانضمام لحركة "وكستونا" بتدابير احترازية، بعد أن تم عرضهم اليوم على النيابة، وقررت أيضا اخلاء سبيل 5 متهمين آخرين للمرة الأولى، على ذمة تورطهم فى تأسيس حركة تحت مسمى "وكستونا".

كانت النيابة أسندت للمتهمين عدة تهم أهمها تأسيس حركة "وكستونا" للدعوة للتظاهر فى11 نوفمبر المقبل، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة لتعطيل الطرق العامة، والتحريض على إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور.