إصابة شاب بطلق ناري حال مروره مع خطيبته اثناء مشاجرة بطلخا دقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصيب شاب بطلق ناري بالظهر أثناء مروره بصحبة خطيبته بناحية مركز طلخا حال تشاجر شخصين مع بعضهما وإطلاق أحدهما النار عشوائيا.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية ، بإصابة المدعو حمدى إبراهيم عبدالسلام ، بطلق نارى بالظهر من الجانب الأيمن، ووفقا لما قررته خطيبته، تسببت مشاجرة نشبت بين شخصين أحدهما يُدعى تامر العجلاتى ، والآخر يُدعى عبد الرحمن محمد بدير، في إصابة خطيبها بعدما أطلق أحدهما عيار نارى أصاب المذكور حال تواجده برفقتها أمام كافيتريا الكرنك - ببندر طلخا.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من ( طرف أول ) عبدالرحمن محمد بدير فاضل وشهرته مانو ، وتامر محمود عباس محمد ، وشهرته تامر العجلاتى 28 سنة ميكانيكى ( طرف ثان) ويقيمان بندر طلخا وقيام الأول بإطلاق عيار نارى من " طبنجة " بحوزته تجاه الثانى حال فراره مما أدى إلى إصابة المجنى عليه الذى تصادف مروره رفقة خطيبته بالقرب من مكان المشاجرة، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز ، من ضبط الثانى وبمواجهته قرر بوجود خلافات سابقة بين شقيقه شريف ، والأول ، على إثر ذلك حدثت بينهما مشاجرة وقام الأول بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية أصابت إحداها المذكور حال مروره رفقة خطيبته تحرر عن ذلك المحضر رقم 9 أحوال بتاريخه بالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وضبط وإحضار المتهم الهارب