انهيار كتلة جبلية يحطم سور مدرسة إبتدائية بسوهاج بدون خسائر بشرية

سوهاج - محمود مقبول

شهدت مدرسة نجع الشيخ حمد الإبتدائية عقب انتهاء اليوم الدراسى سقوط كتلة جبلية من المنطقة الجبلية القريبة من المدرسة نتج عنها تحطم جزء من سور المدرسة دون حدوث خسائر بالأرواح نتيجة انتهاء اليوم الدراسى.

وكان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بحدوث سقوط كتلة جبلية على سور مدرسة إبتدائية بدائرة مركز سوهاج .

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة وكيل وزارة التربية والتعليم وقوات الحماية المدنية ورئيس مركز ومدينة سوهاج وتبين من المعاينة أن الحادث عبارة عن سقوط كتلة جبلية من المنطقة الجبلية القريبة من المدرسة من الناحية الغربية تسببت في تحطم جزئى لسور المدرسة دون حدوث إصابات بين التلاميذ والعاملين بالمدرسة نظرا لإنتهاء اليوم الدراسى قبل حدوث الإنهيار .

جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة وتحرير محضر بذلك تمهيدا للعرض على النيابة.