الحكومة تعلن استجابتها لطلب تأجيل مناقشة قانون تعديل أحكام المرور

كتب محمد مجدى السيسى - تصوير كريم عبد العزيز

أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، استجابته لما طالب به النائب محمد السويدى رئيس إئتلاف "دعم مصر"، بتأجيل البت النهائى فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والذى يقضى بإلغاء حظر تسيير المقطورات مع الابقاء على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محلياً أو الترخيص للجديد منها، باستثناء مقطورات الجرارات الزراعية، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ .



>مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية للبرلمان

و قال "العجاتى"، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون، " إنه بالرغم من دراسة مشروع القانون بشكل دقيق، لكن ليس لدينا مانع من تأجيل مناقشة القانون والبت فيه".