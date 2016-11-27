رئيس مجلس النواب: "التوك توك" وصل الزمالك والمعادى

كتب - نورا فخرى

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يراعى عند إعداد التشريعات المصلحة العليا للبلاد وليس أصحاب المصالح، لافتاً إلى الحاجة لتعديل قانون المرور الحالى حيث يعد أسوأ قانون.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أنه يجب محاسبة المسئول عما وصفها بـ"فوضى" التوك توك حساباً عسيراً، لافتا إلى أن التوك توك دخل البلاد بدون ترخيص، وبعدما كان ممنوعاً فى شوارع القاهرة نجده وصل الزمالك والمعادى.

وتابع رئيس مجلس النواب: "نحن أمام فوضي ولابد من تدخل تشريعى حاسم".