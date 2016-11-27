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تظاهرة وسط كييف تطالب بحل البرلمان الأوكراني

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تظاهرة وسط كييف تطالب بحل البرلمان الأوكراني تظاهرة وسط كييف تطالب بحل البرلمان الأوكراني

تظاهر موالون لمحافظ مقاطعة “أوديسا” الأوكرانية المستقيل ميخائيل سآكاشفيلي، اليوم الأحد وسط العاصمة كييف مطالبين بحل البرلمان””الرادا” وإعلان الانتخابات المبكرة في البلاد.

ودعا سآكاشفيلي -خلال اعتصامه نحو ألفين من مناصريه الذين تجمهروا وسط كييف رافعين الأعلام الأوكرانية وراية الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإعلان الانتخابات المبكرة في أوكرانيا معتبرا أن حملة اليوم سوف تضع نهاية لآخر شتاء يعيشه البرلمان الأوكراني الحالي.

واتهم ساكاشفيلي السلطات الأوكرانية بعدم الإيفاء بتعهداتها الانتخابية, والتقصير في مكافحة الفساد والتقاعس عن تطبيق الإصلاحات التي وعدت الناخبين بها.

يشار إلى أن حملة “سآكاشفيلي” لم تكن الأولى من نوعها خلال الشهر الجاري حيث دعت “يوليا تيموشينكو” رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة وزعيمة حزب “باتكيفشينا” المعارض مؤخرا إلى الاعتصام وسط كييف والاحتجاج على الوضع الاقتصادي الذي تعانيه البلاد جراء ممارسات السلطة الحالية.

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