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جنازة شعبية مهيبة لشهيد "كمين الغاز" بالدقهلية

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جنازة شعبية مهيبة لشهيد "كمين الغاز" بالدقهلية جنازة شعبية مهيبة لشهيد "كمين الغاز" بالدقهلية

>الدقهلية ـ محمد حيزة:

شيع الآلاف من أبناء مركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جنازة الشهيد عبده رضا سعفان، 21 سنة، بقرية عزبة البكرى، والذى استشهد في كمين الغاز بشمال سيناء، وتأجل دفنه وتشييع جثمانه، بسبب إجراء عملية تحليل DNA، لجمع أجزاء الجثمان.

 

واحتشد الأهالى، بعزبة البكرى، وضباط من القوات المسلحة، وجنود من زملاء الشهيد، بمسجد القرية الكبير، وأدوا الصلاة عليه وانطلق الجثمان من المسجد إلى مثواه الأخير بمقابر القرية، فى مشهد رسمي وشعبى مهيب.

 

وتقدم الجثمان، الجنود وضباط القوات المسلحة والشرطة، في مشهد رسمى وشعبى،  كما تظاهر العشرات من طلاب المدارس بالقرية، حاملين أعلام ، مرددين هتافات "الجيش والشعب ايد واحدة، ولا اله إلا الله الشهيد حبيب الله".

 

 

 


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