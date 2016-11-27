سموحة يستبعد باولو من مواجهة بتروجت بعد واقعة أسوان

كتب محمد عراقى ومحمد الجزار

استبعد الجهاز الفني لسموحة بقيادة حلمي طولان حسام باولو مهاجم الفريق بعد اتخاذ قرار بحرمانه من المشاركة في التدريبات والمباريات على خلفية سماع طولان لباولو في مباراة أسوان السابقة، وهو يقول فى إحدى هجمات فريق أسوان إنها كان لابد أن تُحتسب ضربة جزاء، وهو الأمر الذي لم يرق لطولان ليدخل في مشادة قوية مع اللاعب ، وطالب عاطف حنفي مدير الكرة باتخاذ إجراء صارم تجاهه.

واختار طولان 19 لاعباً ليس من بينهم باولو لمواجهة بتروجت المقرر إقامتها الثلاثاء في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام والتي جاءت كالتالي :

محمد أبو جبل ،المهدي سليمان ،أحمد يحيى ،رجب بكار ،السيد فريد ،ياسر ابراهيم ،باتريك مالو ،عمر سعد ،أيمن أشرف ،أحمد نبيل مانجه ،عمرو المنوفي ،نصر رمضان ،محمود السيد ،اسلام محارب ،أحمد تمساح ،حسام حسن، أحمد حسن مكي ،دياوارا ،خالد سطوحي.