رئيس المفوضية الأوروبية يدعو الإيطاليين لقبول إصلاحات رئيس وزراء بلادهم

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لصحيفة لا ستامبا يوم الأحد إنه يأمل ألا يرفض الإيطاليون الإصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي عندما يصوتون في استفتاء بشأن تغيير دستور البلاد.

وعلى الرغم من هجمات رينتسي المتكررة على المفوضية الأوروبية قال يونكر للصحيفة إن رئيس الوزراء الإيطالي يتبنى الإصلاحات الصحيحة وأضاف أن ميزانية البلاد للعام القادم ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي.

وتابع يونكر “لا أعرف إن كنت سأصبح مفيدا لرينتسي بالقول إنني أود أن أرى ’نعم’ تفوز. أقول فقط إنني لا أود أن أرى ’لا’ تنتصر (في الاستفتاء).”

وأضاف “إيطاليا دولة عظيمة وقد ساهم رينتسي في هذا يجب أن نعترف بذلك.”

ويأتي دعم يونكر للإصلاحات الدستورية التي طرحها رينتسي قبل أسبوع واحد من إجراء الاستفتاء المقرر على مستوى البلاد في الرابع من ديسمبر كانون الأول.

ووعد رينتسي بأنه سيستقيل إذا خسر التصويت في الاستفتاء على مقترحاته التي تشمل تقليص دور مجلس الشيوخ ونقل بعض الصلاحيات من الأقاليم للحكومة المركزية.