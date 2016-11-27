محافظ القاهرة يتفقد إزالة المرحلة الثانية من مدابغ الجلود خلف سور مجرى العيون

المراسل – عمر جمال

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ظهر اليوم أعمال إزالة المرحلة الثانية من مدابغ الجلود خلف سور مجرى العيون، والبالغ عددهم 43 حالة يتم اليوم البدء بعدد 4 ورش تم تعويض أصحابها بمبلغ 2 مليون جنيه استكمالاً لأعمال المرحلة الاولى والتي تم إزالة 18 ورشة بها وتعويض أصحابها بحوالي 34 مليون جنيه .

وحضر اعمال الازاله بجانب محافظ القاهرة، اللواء محمد الشيخ السكرتير العام ، وجيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ومحمد الطويل رئيس حي مصر القديمة ، واللواء عصام شبل مدير شرطة مرافق القاهرة وعدد من قيادات المحافظة والشرطة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تلقت 320 طلب بالتعويض من أصحابها مقابل 63 حالة طالبوا بنقلهم إلى مدينة الدباغة بالروبيكي للاستمرار في العمل ومواكبة أعمال التطوير اللازمة للصناعة ومن المنظر الانتهاء من المرحلة الثانية خلال أسابيع قليلة .

وأشار المحافظ بأن أعمال الهدم والإزالة وكذلك التعويض أو التقل تتم بسهولة ويسر وذلك بفضل لجان التفاوض والحوار المجتمعي الذي تم مع مالكي المدابغ والتفاهم معهم من خلال تقديم الدولة التعويض المناسب عن الورش أو المساكن حيث قدر سعر المتر للورشة بواقع ( 2310 جنيه) للمتر الواحد ، وقدر التعويض عن الغرفة السكنية بواقع 25000 ( خمسة وعشرون ألف جنيه ).

وأكد المحافظ بأنه استكمال أعمال هدم وإزالة منطقة المدابغ فإنه يعد إزالة أكبر منطقة ملوثة بالقاهرة حيث كان يتم صرف المياه الصناعية على شبكات الصرف الصحي مما يؤدي إلى تدميرها بصفة دائمة ، وغرق المنطقة المحيطة بها في مياه الصرف الصحي ، بالاضافة إلى التخلص العشوائي من المخلفات بإلقائها حول سور مجرى العيون الاثري أو حرقها مما يسبب تلوث الجو بالمنطقة المحيطة بالكامل ، وأنه جاري حالياً تكليف بيت خبرة استشاري بوضع المخطط الأمثل لاستغلال المنطقة البالغ مساحتها حوالي 65 فدان الاستغلال الأمثل مع الحفاظ على الأثار الموجودة بالمنطقة وتحديد حرم آمن لها.

وأكد المحافظ بأن اللجنة المشكلة من المحافظة ووزارة الاسكان وينك الاستثمار القومي برئاسة اللواء محمد الشيخ السكرتير العام قامت بدراسة حالات المستأجرين الذين قام مالكو الورش التي يستأجرونها بالموافقة على قبول التعويض بأن يتم توفير أماكن لهم بالايجار بمدينة الروبيكي الصناعي، وكذلك جاري الاتفاق مع صندوق التنمية الاجتماعي لمساعدة سائقي عربات الكارو باستبدال العربات الكارو بعربات نصف نقل أو ربع نقل أو تروسيكلات حفاظاً على مصادر دخلهم وتماشيهم مع تطوير الصناعة ونقلها إلى الروبيكي .