مفاجأة.. ممثل سعودي اكتشف الفنان حاتم علي قبل 27 عاماً

أكد الفنان السعودي القدير سعد خضر لـ "سيدتي" أنه ساهم طوال مسيرته الفنية التي تزيد عن 5 عقود في تقديم عدد من الفنانين إلى الدراما، وإعطائهم الثقة عبر أدوار بطولة، والوقوف إلى جانبهم، ومساندتهم.

وفجَّر في سياق حديثه مفاجأة لم نكن نتوقعها حيث كشف لنا بأنه أول مَن قدم الفنان حاتم علي في دور بطولة في تاريخه الفني، وذلك من خلال مسلسل بدوي، تولى الإشراف عليه، وقال: "في العام 1991 كنا في سوريا نصور مسلسلاً اسمه كهف المغاريب، وكنت أبحث عن فنانين لأداء أدوار البطولة، إضافة إلى الفنان سلوم حداد، الذي كان حينها في بداية نجوميته".

وأضاف: "كان حاتم علي، وسوزان نجم الدين يظهران في أدوار بسيطة، وكنت أرى فيهما القدرة الكبيرة على أداء أدوار مفصلية في العمل، فوقع اختياري عليهما". وبيَّن خضر أن مخرج المسلسل حينها حسن جبري، الذي تولى إخراج المسلسل البدوي الشهير "وضحى وبن عجلان" رفض مشاركة سوزان في العمل، ولكنه أصر عليها لإعجابه ببحة صوتها، وتأكده من قدرتها على أداء الدور باقتدار.

وتابع خضر، الذي يعتبر أول ممثل سعودي يظهر على الشاشة بصحبة رفيق البدايات الممثل أحمد الهذيل، أن الفنان حاتم علي كان يتميز بالالتزام ودقة المواعيد والاستماع جيداً إلى النصائح والتوجيهات، ولمس فيه رغبة كامنة في إثبات نفسه وقال: "شق طريقه بنجاح، ولم أكن أتوقع في يوم ما أن يتجه إلى الإخراج، وبلا شك أنه نجح في تقديم أعمال كبيرة وهذا نبوغ منه كفنان".

وذكر خضر بأنه ساهم عبر أعماله في تقديم أغلب نجوم الدراما السعودية الذين أصبحوا نجوماً فيما بعد، وفي مقدمتهم النجمان عبدالله السدحان وناصر القصبي، إلا أنه اشتكى من حالة الجفاء غير المبررة من المنتجين وهيئة الإعلام المرئي والمسموع والجهات الثقافية حيث لا يوجهون الدعوة إليه وإلى أبناء جيله من الرواد للمشاركة والتمثيل رغم أنه لم يبخل أو يقصِّر في أي يوم مع أحد أياً كان، والجميع يعرف بصماته وماذا قدم طوال مشواره للدراما. على حد وصفه.