بالفيديو والصور: هيفاء وهبي تغني لماجد المهندس بمشاركة رنا سماحة في نيويورك

نشرت النجمة الماسية هيفاء وهبي مقطعاً مصوراً من احتفالها بحفل العشاء على شرف المتوجين بجائزة بيج أبل، بمشاركة النجم ماجد المهندس المتوج بجائزة أفضل مطرب عربي للعام 2016، ونجمة ستار اكاديمي المصرية رنا سماحة الحائزة على لقب افضل مطربة صاعدة بالشرق الأوسط، بينما خلا المقطع من أي ظهور للنجم محمد حماقي والمطربة الجزائرية كنزة مرسلي رغم تتويجهما بالجوائز بنفس الحفل.

هيفاء وهبي بدت عليها السعادة الطاغية وقدمت فقرات غنائية عديدة بمشاركة ماجد المهندس والمصرية رنا سماحة، وتردد أن حماقي سيقام له حفل عشاء خاص على شرفه مساء اليوم الأحد، بينما لم يعرف بعد هل ستشاركه كنزة مرسلي الاحتفال بتتويجها كأفضل فنانة جماهيرية و كأول مطربة جزائرية تنال اللقب العالمي، ام ستقيم حفل خاص مع الجالية الجزائرية؟

شاهد هيفاء وهبي وماجد المهندس ورنا سماحة

