أدعوا لريم بنا: جراحة لتحريك الوتر المشلول بحنجرتها غداً

طلبت المطربة الفلسطينية ريم بنا دعوات جمهورها لتصاحبها يوم غد الإثنين، حيث ستخضع لجراحة في مستشفى «charite» في مدينة برلين الألمانية لأوتار الحنجرة الصوتية، بهدف تحريك وتر "مشلول" بما يسمح لها بالتنفس الطبيعي والعودة للغناء مع "تغير طفيف" في صوتها.

ريم كعادتها منذ بدأت رحلتها العلاجية، شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك التفاصيل قائلة: "لأني أدرك أن دعواتكم الجميلة ستعيد نظام الكون إلى مساره .. فكم بالحري صوتي؟ أحبتي .. يوم الإثنين صباحاً .. ستُجرى عملية لأوتاري الصوتية في مستشفى Charite في برلين .. فيها سيتم تحريك الوتر المشلول إلى الداخل .. مما ستحل مشكلة الصوت الخافت .. النفس القصير .. السعال .. الاختناقات .. البلع .. معاناة في النطق الغير واضح والصوت المبحوح .. والتي عانيت منها أكثر من عام ونصف مما أوقفني تماماً عن الغناء ".

أضافت: "سيقوم بإجراء العملية البروفيسور د. Tadeus Nawka رئيس قسم الحنجرة في المستشفى .. والمختص لعلاج المغنين .. وقد أبلغني .. أنه من الممكن العودة إلى الغناء .. رغم بعض التغييرات الطفيفة التي قد تطرأ على نغمة صوتي .. أحبتي .. اجتهدت كثيراً لاتمام هذه الخطوة ... لأن مشكلة الصوت حقاً أتعبتني في الآونة الأخيرة ".

اختتمت بيانها بقولها: "من الجدير بالذكر .. أنه لولا قرار الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" واهتمامه بأن أعود للغناء مجدداً .. بعد إصدار المرسوم لتغطية علاجاتي .. لما استطعت أن أصل إلى هذه المرحلة بسهولة .. له كل الشكر والتقدير .. أود أن أشكر أيضاً وزير الثقافة الفلسطيني د. "إيهاب بسيسو" على جهوده واهتمامه بكل التفاصيل والمتابعة بشكل شخصي .. وأيضاً مدير مكتبه السيد وائل مناصرة .. وأخص بالشكر أيضاً د. رمزي خوري على جهوده وتعاونه ".

وتابعت: "شكراً لبلادي التي حملتني حين ضعفت .. وشكراً لكم أحبتي .. دعواتكم تغمرني بالقوة وأعدكم أن أعود قريباً للغناء .. سأبذل قصارى جهدي لتسمعوني من جديد".

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