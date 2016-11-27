يسرا ودرة ومادلين طبر يعترضن على العنف ضد المرأة بأسبوع للأفلام

وافقت النجمات يسرا، وهالة صدقي ، ولبلبة، وبشرى ,ويسرا اللوزي، ودرة، وناهد السباعي، ومادلين طبر، على التضامن لمواجهة العنف ضد المرأة، باحتفالية سينمائية ينظمها مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بالتعاون مع الجمعية الإفريقية اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي وصندوق التنمية الثقافية، تشهد أسبوعاً لعرض أفلام العنف ضد المرأة الإفريقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .

أعلنت إدارة المهرجان في بيان صحفي أن العروض ستبدأ غد الاثنين وحتى الثاني من ديسمبر المقبل بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السابعة مساء ، ويحضر حفل الافتتاح النجمات يسرا، وهالة صدقي ؛ ولبلبة، وبشرى ,ويسرا اللوزي، ودرة، وناهد السباعي، ومادلين طبر، ومنال سلامة، والمخرجة إنعام محمد علي، والمخرجة شويكار خليفة، والسادة سفراء دول الكونغو الديمقراطية، وأوغندا ،وليسوتو، ورواندا، والكاميرون، والسنغال , وأثيوبيا .

كما يحضر الحفل رئيس شرف الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية التي تقام من 10 إلى 22 مارس المقبل المخرج خالد يوسف، واللجنة العليا للمهرجان الكاتب يوسف القعيد والفنانين سلوى محمد علي وصبري فواز والناقد فاروق عبد الخالق، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية .

ويشهد الأسيوع عرض أفلام ساحرة الحرب ( الكونغو الديمقراطية )، وقصة كامبالا ( أوغندا )، والعفو ( رواندا )، وألما ( الكاميرون )، وموسونجوا ( ليسوتو )، بطول شجرة الباوباب ( السنغال ) .