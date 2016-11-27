كايني ويست ليس الأول..تعرفوا على نجوم عانوا من أمراض نفسية

برغم أننا ننظر إلى حياة الشهرة والمشاهير نظرة مثالية، على قاعدة أنهم يعيشون حياة بذخ وترف وراحة نفسية، يبقى الواقع عكس الاعتقاد تماماً.

فالنجوم يتعرضون أكثر من غيرهم للضغوط، بسبب العمل المليء بالصعاب. وعلى ذلك، هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الاكتئاب من غيرهم، خصوصاً أن الفنان إنسان حسّاس للغاية، وتركيبته النفسية تجعله يصاب بالاكتئاب الشديد.

وليس فقط انعدام الخصوصية أو ساعات العمل الطويل والجهد هي السبب في الاكتئاب، بل من الممكن أن يكون دور في فيلم أو حتى أغنية سبباً للاكتئاب.

وما حصل مؤخراً مع النجم الشهير كايني ويست Kanye West لم يكن أمراً مستغرباً في عالم النجوم، فهو ليس الأول ولن يكون الأخير.

وهذه قائمة ببعض النجوم الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية:

1- مايلي سايرس Miley Cyrus: عانت فترة طويلة من الاكتئاب، ما جعلها تنعزل فترات طويلة في غرفتها بعيداً عن عائلتها.

2- سيلينا غوميز Selena Gomez : عانت من الاكتئاب الناتج من مرض الذئبة، ما تسبّب في إيداعها مصحاً نفسياً لتلقي العلاج.

3- روبين ويليامز Robin Williams: عانى من الاكتئاب ووصل درجة وضع حدٍّ لحياتهن فانتحر منذ عامين.

4- آل بتشينو Al Pacino: عانى لسنوات من الاكتئاب، وفكّر كثيراً في الانتحار، إلا أنه تمكّن من تخطي المرحلة.

5- ديمي لوفاتو Demi Lovato: عانت مرض "اضطراب ثنائي القطب"، وخضعت لعلاج ضعف الشهية وإيذاء النفس.

6- ميل غيبسون Mel Gibson: عانى من حالة اكتئاب حادة.

7- كاترين زيتا جونز Catherine Zeta-Jones: تعاني من مرض "اضطراب ثنائي القطب."

8- جيم كاري Jim Carrey: أدمن حبوب Prozac لفترة طويلة خلال صراعه مع الاكتئاب.

9- دايفيد بيكهام David Beckham: يعاني من الوسواس القهري، واعترف بذلك عام 2006، وهو مرض يجبره أحياناً على إعادة ترتيب غرفته أكثر من مرة لتبقى مثالية.

10- هالي باري Halle Berry: عانت من الاكتئاب بعد طلاقها الأول، وفكرت في الانتحار.

11- ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio: عانى الوسواس القهري منذ أن كان طفلاً، وصرَّح أثناء حوار له في عام 2004 بأنّ دوره في فيلم The Aviator، الذي كان عن شخص مُصاب بالوسواس القهري، أحيا فيه هذا الاضطراب.

12- جان كلود فان دام Jean-Claude Van Damme: يعاني من اضطراب ذو القطبين منذ أكثر من 13 عاماً.

13- أنجلينا جولي Angelina Jolie : عانت من مرض نفسي اسمه "الأنوركسيا"، الذي يعني فقدان الشهية العصبي.

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