حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة قائدي التوك توك بالقناطر الخيرية

القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة مركز القناطر برئاسة المستشار عبد الحميد الفقى، بحبس "عاطلين" 4 أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط وإحضار شريكهم الهارب لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة قائدى التوك توك بالإكراه بقرى القناطر الخيرية.

تلقى المقدم أحمد الخولى، رئيس مباحث القناطر، بلاغًا من "عصام محمد على" 21 سنة سائق بأنه أثناء سيره بمركبة التوك توك خاصته بطريق البرادعة – عرب شركس استوقفه شخص بحجة توصيله وبمنطقة زراعية بناحية عزبة إحسان طلب منه التوقف وأثناء توقفه فوجئ بشخصين مجهولين أحدهما يحمل سلاحا ناريا فرد خرطوش والآخر سلاحا أبيض واستولوا على التوك توك ومبلغ مالى 150 جنيها وفروا هاربين.

تم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد حسن زيور رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين هم كل من "حمادة.م.ف" 19 سنة عاطل و"هانى.ح.س" 19 سنة، عاطل، و"منير.ح" 21 سنة عاطل (هارب).

وتم استئذان النيابة العامه لضبطهم وألقى رجال المباحث القبض على الأول والثانى وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواه" وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة مركبات التوك توك بالطرق العامة بالاشتراك مع المتهم الهارب كما اعترفا بتصرفهما فى التوك توك لدى عميلهم المدعو "أحمد ع ع" 21 سنة عاطل باستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته بما ورد باعترافات المتهمين أقر بصحتها وقيامه ببيع مركبة التوك توك للمدعو "محمد.أ.م" 21 سنة عاطل باستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته بما ورد باعترافات العميل أقر بصحتها وتم بإرشاده ضبط مركبة التوك توك المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.