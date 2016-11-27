"الجنايات" الكويتية تحكم بإعدام سيدة مصرية غيابيا لقتلها زوجها

وكالات

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، حكما بإعدام سيدة مصرية غيابيا بسبب قيامها بقتل زوجها المحاسب، فى منزل الزوجية بمنطقة "خيطان" قبل هروبها مرة أخرى إلى القاهرة.

كانت السيدة المصرية قد طلبت من جارتها بعد ارتكاب جريمتها أن تترك ابنتها لديها لأنها مضطرة إلى الخروج وناشدتها الاهتمام بابنتها الرضيعة، حيث أرسلت إليها رسالة قالت فيها: "أنا سافرت إلى مصر وفى واحدة هتيجى تاخذ البنت منك النهاردة أو بكرة، راح تعرفى ليه أنا سافرت، خلى بالك من البنت".

وعقب اختفاء الزوجة المريب أبلغت الجارة الشرطة الكويتية، وعليه أخطر رجال الأمن النيابة العامة، وتم كسر باب الشقة ليجدوا جثة الزوج غارقة فى الدماء، وأن الزوجة ضربت رأسه بمطرقة، فتم إخطار أجهزة الأمن المصرية التى ضبطت المتهمة واحتجزتها، ومن المقرر أن يتم تسليمها للكويت عقب صدور حكم نهائى.