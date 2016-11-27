4 ملثمين يستولون على مبلغ مالى من شركة مواد غذائية بالغربية

الغربية -إسلام الخياط

هاجم 4 ملثمين شركة "الحياة" للمواد الغذائية الكائنة بطريق قرية خرسيت التابعة لدائرة مركز طنطا، واستولوا على مبلغ مالى وجهاز لاب توب تحت تهديد السلاح.

وكان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من العميد محمد السروجى مأمور مركز طنطا يفيد ببلاغ من صاحب شركة الحياة للمواد الغذائية، ويدعى "مرسى مسعد"، بطريق خرسيت التابع لدائرة المركز، يفيد قيام ملثمون يحملون أسلحة بيضاء بالهجوم على الشركة والاستيلاء على مبلغ مالى 30 ألف جنيه حصيلة تحصيل إيراد اليوم وجهاز لاب توب.

وعلى الفور، انتقل ضباط البحث الجنائى برئاسة المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث المركز وتم معاونية وفحص البلاغ ومناقشة الموظفين بالشركة واقتيادهم لاستكمال المحضر بمركز طنطا.

أمراللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية ضباط البحث الجنائى بسرعة تحديد هوية الملثمين، وضبطهم والوقوف على آخر التطورات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.