حبس عاطلين وأمر ضبط لـ3 استولوا علي سيارة ربة منزل بالإكراه بالعبور

القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة العبور برئاسة المستشار حسام الهلباوي بحبس عاطلين أربعة أيام علي ذمة التحقيق وسرعة ضبط وإحضار 3 لاتهامهم بسرقة سيارة ربة منزل بالإكراه أثناء سيرها بها بمنطقة جمعية عرابي بالعبور.

تلقى اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث قسم العبور يفيد تلقيه بلاغا من " أميره محمود عبد الحميد " 32 سنة ربة منزل أنها أثناء سيرها بسيارتها رقم ل ن أ 281 ملاكى بمنطقة جمعية عرابي فوجئت بالسياره رقم ر ع ب 924 ملاكى تعترض طريقها وترجل منها 3 أشخاص مجهولين بحوزتهم سلاحين آلي واستولوا علي سيارتها وقام مجموعة من الأهالى بمطاردتهم وأجبروهم على التخلي عن السيارة المستخدمة في الواقعة وفروا هاربين بسيارة المبلغة.

وكشفت تحريات العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى غموض بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية أن المتهمين هم كل من " خالد ع س" 28 سنة عاطل و" سيد س ح" 24 سنة عاطل و" محمد ف ص" 27 سنة وشقيقه " احمد " 30 سنة عاطل و" عبد الله ش " 60 سنة خفير.

وصدر إذن من النيابة العامة وتم ضبط اثنين من المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك وباقي المتهمين وأضافا قيامهما بارتكاب عدة وقائع سرقات بالاكراة بمنطقة بلبيس – شرقية ونظراً للملاحقات الأمنية الكثيفة سكبوا البنزين علي السيارة المستولي عليها وحرقوها واختبأ فى المزرعة التي يعمل بها المتهم الخامس بمنطقة بلبيس وبمداهمتها تم ضبط المتهم الخامس وبالتفتيش تم ضبط مفاتيح خاصة بمسكن المجني عليها كانت بداخل السيارة المبلغ بسرقتها وكرتونه بداخلها كسوتى كرسي أطفال

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية