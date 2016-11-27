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تأجيل دعوى بطلان إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة لـ ٢٥ ديسمبر المقبل

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تأجيل دعوى بطلان إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة لـ ٢٥ ديسمبر المقبل تأجيل دعوى بطلان إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة لـ ٢٥ ديسمبر المقبل

>كتب حازم عادل

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والمرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت ٣٠ اغسطس الماضى، والتى أسفرت عن مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، لجلسة ٢٥ ديسمبر المقبل.

 

 

طلب محمد الماشطة، الحاضر عن اتحاد الكرة، ضم الـ ٥ دعاوى المقامين من عمر هريدى، وطلب باستخراج شهادة من المحكمة الابتدائية بالاسكندرية عما إذا كان صدرت أحكام بالإفلاس ضد سحر وحازم الهوارى عضوى اتحاد الكرة. 

 

 

واختصمت الدعاوى، التى حملت رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصرى، بصفتهم.

 

 

وقالت الدعوى، إن كشوف المرشحين لا تمثل الحقيقة لمخالفتها أحكام القضاء حيث يوجد بها حازم الهوارى الذى ينافسه على عضوية مجلس الإدارة على الرغم من صدور حكم قضائى باستبعاده.

 

 


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