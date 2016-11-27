أهالى بنها يلقون القبض على 3 عاطلين قاموا بسرقة سيارة من صاحبها

القليوبية - خالد حجازى

أحبطت مباحث قسم قها بالاشتراك مع الأهالى محاولة 3 أشخاص سرقة سيارة من قائدها أثناء وقوفه أمام منزله بأحد الشوارع بمدينة قها تم ضبط الجناه واعترفوا بارتكاب الواقعه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمود عادل رئيس مباحث قسم قها بلاغا من الأهالى ضبطهم ثلاثة اشخاص خلال سرقة إحدى السيارات بناحية شارع الشيخ فهمى ياسين – دائرة القسم.

تم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن، وتمكن العميد حسام درويش وكيل مباحث القليوبية من ضبط كلا من أحمد ع م سن 25 ويوسف ن ص سن 27 ميكانيكى وإبراهيم ع م سن 23 سائق وبحوزتهم السيارة رقم 59925 ملاكى قليوبية مستأجرة من إحدى معارض السيارات.

وبسؤال ملك عبدالرحمن عبد الفتاح سائق اتهم المذكورين بمحاولة سرقة سيارته خلال توقفها أمام مسكنه، إلا أن عدد من الأهالى اعترضوا طريقهم وأحبطوا سرقتها وتم إبلاغ أجهزة الأمن