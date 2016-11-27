محمد عامر يقود تدريبات أسوان الليلة استعداداً لمواجهة إنبى

كتب- خالد مصطفى

اتفق مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة الدكتور حسن عبد القادر، مع محمد عامر على تسلمه مهام عمله بالنادى اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة إنبى المرتقبة الأربعاء المقبل بالجولة 12 من الممتاز.

ومن المقرر أن يقود محمد عامر مران أسوان الذى سيقام على ملعب النادى فى السابعة مساء تحت الأضواء الكاشفة فى بداية استعدادات الفريق لمواجهة إنبى.

وكانت إدارة أسوان قد توصلت لاتفاق رسمى مع محمد عامر لقيادة الفريق فنياً، خلفاً لعماد النحاس الذى استقال ورحل عن الفريق، على أن يقود محمد عامر أسوان فنياً فى لقاء إنبى المقبل، فى أول مهمة رسمية له مع الفريق.

وسوف تشهد الساعات المقبلة توقيع محمد عامر عقود تدريب نادى أسوان، ليكون رابع مدير فنى يتولى تدريب الفريق هذا الموسم بعد عماد النحاس الذى قاد الفريق فى 9 مباريات، وحازم عبد الله الذى قاد الفريق فى مباراة واحدة، وعادل لحمة الذى قاد الفريق فى مباراة واحدة.