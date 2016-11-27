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إنبى يهاجم الداخلية بـ"قاعود ومرعى"

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إنبى يهاجم الداخلية بـ"قاعود ومرعى" إنبى يهاجم الداخلية بـ"قاعود ومرعى"

> كتب عمرو جاب الله

 أعلن الجهاز الفنى لإنبى، التشكيل الرسمى للفريق فى مواجهة الداخلية، المقرر لها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ11 بالدورى.

 

يضم تشكيل إنبى كلًا من: "على لطفى فى حراسة المرمى، أحمد صبحى ورامى صبرى وعمرو طارق وعمرو الحلوانى فى خط الدفاع، إيمانويل إيجبتور وصلاح سليمان ولاما كولين وصلاح عاشور فى خط الوسط، محمود قاعود وعمرو مرعى فى خط الهجوم".

 

يعد تشكيل إنبى لمواجهة الداخلية هو نفس تشكيل المواجهة السابقة أمام وادى دجلة باستثناء الدفع بعلى لطفى فى حراسة المرمى، بدلًا من محمد عبد المنصف الغائب عن الفريق للإصابة.

 


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