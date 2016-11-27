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أبو ريدة: أنجزنا الكثير لعودة الجماهير.. وأطالب بتعديل القانون لحماية الحقوق

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أبو ريدة: أنجزنا الكثير لعودة الجماهير.. وأطالب بتعديل القانون لحماية الحقوق أبو ريدة: أنجزنا الكثير لعودة الجماهير.. وأطالب بتعديل القانون لحماية الحقوق

>كتب محمد مراد

أكد هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن اتحاد اللعبة أنجز الكثير من أجل عودة الجماهير مرة أخرى لمدرجات كرة القدم بانتهاء تجهيز عدد من الملاعب بالشروط الأمنية التى فرضتها النيابة، كما يجرى حالياً دراسة تركيب بوابات إلكترونية مع وضع منظومة متكاملة لدخول كافة عناصر اللعبة إلى الاستادات، وفى مقدمتهم الجمهور.

جاء ذلك اليوم خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر وحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة .

وأضاف أبو ريدة، خلال الجلسة التى عقدت للاستماع إلى خطة اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة واستطلاع رأيه فى قانون الرياضة الجديد، أن اتحاد الكرة يأمل فى إدخال تعديلات على بعض مواد القانون، وأهمها مادتا 43 و88 بهدف حماية الحقوق وعدم اختراقها، باعتبارها الرافد الأساسى لموارد اللعبة، موضحاً أن منتج كرة القدم فى حاليا لم يكتمل حاليا إلا بنسبة 30%، وأن اكتماله يعنى زيادة عائدات كرة القدم بشكل كبير.

وأشار رئيس الجبلاية إلى أن اتحاد الكرة الحالى يسعى لزيادة قاعدة ممارسى اللعبة من 90 ألفا، هم عدد المسجلين فى سجلات الاتحاد، إلى 4 ملايين لاعب، من خلال تقنين عمل أكاديميات كرة القدم وتنظيم عملها والاطمئنان على النشء بالإشراف على العاملين فيها.

من جهته أثنى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على اتحاد الكرة باعتباره الاتحاد الرياضى الوحيد الذى يعتمد على نفسه ولا يكلف الدولة شيئا.

وطالب مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بضم رابطة اللاعبين المحترفين إلى منظومة اللعبة بقوة القانون، وأبدى اعتراضه على إقامة دورى مراكز الشباب معتمدا على اللاعبين أنفسهم الذين يلعبون لأندية القسم الثانى.

فيما عرض رضا البلتاجى موقف الحكام والانتقادات الموجهة إليهم من قبل الأندية، ووعده مجلس الجبلاية والوزير بالوقوف خلف الحكام، كما حصل على موافقة الوزارة فى زيادة بدلات الحكام، والحديث عن المشاكل التى تواجد أندية ومراكز الشباب ببلده حلوان.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كرم كردى ومجدى عبد الغنى وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وحازم إمام،  إضافة إلى العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد، ورضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام وعدد من مديرى إدارات الاتحاد.

 

 


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