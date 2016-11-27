الإسماعيلى يعود لعروضه الباهتة بتعادل سلبى أمام طنطا

كتب سليمان النقر

تعادل الإسماعيلى مع طنطا بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على استاد الإسماعيلية ضمن لقاءات الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدورى العام.

وبهذا التعادل وصل الإسماعيلى للنقطة 14 فى المركز العاشر وطنطا للنقطة الثامنة فى المركز الـ13 بجدول الدورى.

جاءت البداية متكافئة من جانب الفريقين، وظهرت خطورة لاعبى طنطا بعد مرور ربع ساعة من زمن المباراة، وشكلوا خطورة على مرمى محمد عواد حارس الدراويش الذى زاد عن مرماه فى أكثر من مرة.

تمركز اللعب فى وسط ملعب الفريقين وظهرت العشوائية على الأداء وفشل اللاعبون فى تشكيل هجمات منظمة علي المرميين، وأضاع محمد جابر لاعب طنطا فرصة التسجيل فى الدقيقة 36 بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها فى الشباك من الخارج.

واستمر الأداء سجالا بين الفريقين بدون خطورة على مرمى عواد او إسلام طارق حتى نهاية الشوط الصلبى بدون أهداف، واستمر الأداء المتوسط فى الشوط الثانى، حيث لم تحدث أية خطورة على المرميين طوال الربع ساعة الأولي.

وحرص أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى على إشراك وليد عطية مهاجم الدراويش الجديد والمنضم مؤخرا من المنصورة بدلا من إبراهيم حسن ، ليسجل المشاركة الأولى مع الدراويش هذا الموسم.

وأشهر الحكم محمد أبو خاطر الكارت الأحمر لشكرى نجيب مهاجم الدراويش فى الدقيقة 70 بسبب اعتدائه على رضا العزب بدون كرة، وهو ما شهد اعتراضات من جانب الجهاز الفني للدراويش، وقام خضر بإجراء تغيير هجومى بنزول أحمد الصعيدى بدلا من توريك جبرين فى الدقيقة 72 من عمر اللقاء، قبل أن يجرى تبديلا آخر بنزول محمود متولى بدلا من حسنى عبد ربه في الدقيقة 76 ، فيما أجرى طنطا تغييرا بنزول محمد جودة بدلا من محمد جمال ميدو في الدقيقة 78.

ونشط لاعبو الإسماعيلى فى الر بع ساعة الأخيرة فى محاولة لخطف هدف الفوز ولكن بدون جدوى بسبب، وفى الدقيقة 88 أجرى طنطا تغييرا بنزول محمد مرسى بدلا من حسين حلمى.

واستمر التعادل السلبى مسيطرا على نتيجة المباراة حتى إطلاق صافرة نهاية اللقاء، حيث لم يقدم الدراويش ما يشفع له فى تحقيق الفوز ويعود لأدائه غير المقنع بعد الأداء القوى الذى قدمه أمام الزمالك فى الجولة الماضية.