ننشر قرارات لجنة مسابقات القسم الثانى للأسبوع الثامن

كتب محمد مراد

اجتمعت لجنة المسابقات، برئاسة خالد كامل، وحضور مدير إدارة المسابقات، واتخذت اللجنة عدداً من القرارات لمباريات الأسبوع الثامن وجاءت كالآتى:-

مباراة الزرقا × جمهورية شبين

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التى أقيمت يوم 24/11/2016 بدورى القسم الثانى

النادى: نادى الزرقا الرياضى

الاسم: سمير موسى الصفة: رئيس نادى الزرقا الرياضى

الواقعة: النزول لأرض الملعب ورفض الخروج أثناء اللعب وما بدر منه من ألفاظ خارجه تجاه حكم المباراة.

القرار: توقيع غرامة مالية على نادى الزرقا مقدراها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لما بدر من السيد رئيس النادى، تسدد الغرامة بمعرفة النادى لخزينة الاتحاد.

مباراة الصيد بالمحلة × العاب دمنهور

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يوم 24/11/2016 بدورى القسم الثانى

النادى: نادى العاب دمنهور الرياضى

الاسم: محمود معاذ خطاب الصفة: لاعب نادى ألعاب دمنهور

الواقعة: الطرد لما بدر منه تجاه الحكم أثناء المباراة.

القرار: الإيقاف مباراتين اعتباراً من تاريخ المباراة + توقيع غرامة مالية عليه مقدراها 250 جنيها "

مائتان وخمسون جنيها

مباراة اتحاد نبروه × كفر الشيخ

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التى أقيمت يوم 25/11/2016م بدورى القسم الثانى

النادى: نادى اتحاد نبروه الرياضــــى

الاسم: هنيرى أرنيز نوانكو الصفة: لاعب نادى اتحاد نبروه

الواقعة: لنزوله أرض الملعب وما بدر منه تجاه المدير الفنى للفريق الضيف.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنيه خمسمائة جنيه.

النادى: نادى اتحاد نبروه الرياضــى

الواقعة: لما بدر من إداريين النادى من ألفاظ نابية تجاه إداريين كفر الشيخ ما أستوجب إيقاف المباراة.

القرار: توقيع غرامة مالية على نادى اتحاد نبروه مقدارها 500 جنيه.

النادى: نادى كفر الشيخ الرياضــــــى

الواقعة: لما بدر من إداريين النادى من ألفاظ نابية تجاه إداريين اتحاد نبروه ما أستوجب إيقاف المباراة.

القرار: توقيع غرامة مالية على نادى كفر الشيخ مقدارها 500 جنيه "خمسمائة جنيه" تسدد بمعرفة النادى لخزينة الاتحاد على أن تخصم من مستحقاتهم، لما بدر من الجهاز الإدارى للفريق الأول بالنادى أثناء المباراة والتنبيه بالالتزام بالسلوك الرياضى مستقبلاً لعدم مضاعفة العقوبات.

مباراة الترسانة × نجوم المستقبل

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التى أقيمت يوم 25/11/2016م بدورى القسم الثانى

النادى: نادى نجوم المستقبل الرياضــــــى

الاسم: شادى محمد الطويلة الصفة: مدير الكرة بنادى نجوم المستقبل

الواقعة: نزوله أرض الملعب بدون إذن، وما بدر منه عقب نهاية المباراة تجاه الحكم من سلوك غير رياضى

القرار: الايقاف أربعة مباريات اعتباراً من تاريخ القرار + توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 1000 جنيه

" ألف جنيه" تسدد بمعرفة النادى لخزينة الاتحاد على أن تخصم من مستحقاته لديكم.

ولا يحق له المشاركة فى المباريات إلا بعد انتهاء فترة الإيقاف وسداد الغرامة الموقعة .

مباراة كوكا كولا × سيراميكا كليوباترا يوم 25/11/2016 بدورى القسم الثانى.

النادى: نادى سيراميكا كليوباترا الرياضى

الاسم: إكرامى إحسان أحمد الصفة: لاعب نادى سيراميكا كليوباترا

الواقعة: الطرد لمنع هدف محقق.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة بدر × بلدية المحلة يوم 25/11/2016م بمسابقة دورى القسم الثانى.

النادى: نادى بلدية المحلة الرياضى

الاسم: محمد عثمان محمود خليل الصفة: لاعب نادى بلدية المحلة الرياضي

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة بدر × بلدية المحلة

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يوم 25/11/2016م بمسابقة دورى القسم الثانى

النادى: نادى بدر الرياضى

الاسم: أبو بكر سيلا الصفة: لاعب نادى بدر الرياضى

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة كيما أسوان × الأسيوطى يوم 18/11/2016م بدورى القسم الثانى.

النادى: نادى الأسيوطى سبورت

الاسم: معتز محروس عزوز الصفة: لاعب نادى الأسيوطى الرياضى

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة فاركو × الصيد بالمحلة

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يوم 18/11/2016م بدورى القسم الثانى

النادى: نادى فاركو الرياضى

الاسم: هانى السيد عبد العال الصفة: لاعب نادى فاركو الرياضى

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة حرس الحدود × اتحاد نبروه

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يوم 18/11/2016م بدورى القسم الثانى

النادى: نادى اتحاد نبروه الرياضى

الاسم: محمود رمضان محمود رضوان الصفة: لاعب نادى اتحاد نبروه الرياضى

الاسم: رضا شحاتة عبد الحميد الصفة: لاعب نادى اتحاد نبروه الرياضى

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة لكل منهما اعتباراً من تاريخ المباراة .

النادى: نادى حرس الحدود الرياضى

الاسم: حسن مجدى حسن الصفة: لاعب نادى حرس الحدود الرياضى

الاسم: إيهاب محمد أحمد الصفة: لاعب نادى اتحاد نبروه الرياضى

الواقعة: لحصولهما على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة لكل منهما اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة إف سى مصر × كهرباء الإسماعيلية

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يوم 18/11/2016م بدورى القسم الثانى

النادى: نادى كهرباء الإسماعيلية الرياضى

الاسم: هيثم عوض أمام الصفة: لاعب نادى كهرباء الإسماعيلية

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة إف سى مصر × كهرباء الإسماعيلية

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يوم 18/11/2016م بدورى القسم الثانى

النادى: نادى إف سى مصر الرياضى

الاسم: أحمد أبو الخير أحمد الصفة: لاعب نادى إف سى مصر

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة الشهداء × المصرية للاتصالات يوم 18/11/2016م بدورى القسم الثانى.

النادى: نادى المصرية للاتصالات الرياضى

الاسم: أحمد فاروق السيد ماضى الصفة: لاعب نادى المصرية للاتصالات

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة الشهداء × المصرية للاتصالات

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يوم 18/11/2016م بدورى القسم الثانى

النادى: نادى المصرية للاتصالات الرياضى

الاسم: أحمد فاروق السيد ماضى الصفة: لاعب نادى المصرية للاتصالات

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة بلدية المحلة × مياه البحيرة

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يوم 18/11/2016م بدورى القسم الثانى

النادى: نادى مياه البحيرة الرياضى

الاسم: محمود قاسم عبد القادر الصفة: لاعب نادى مياه البحيرة

الاسم: رجب شعبان عبد العاطى الصفة: لاعب نادى مياه البحيرة

الواقعة: لحصولهم على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة لكل منهما اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة مركز شباب كوم حمادة × غزل المحلة

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يوم 18/11/2016م بدورى القسم الثانى

النادى: نادى غزل المحلة الرياضى

الاسم: نادر فؤاد لبيب الصفة: لاعب نادى غزل المحلة

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة تليفونات بنى سويف × ناصر الفكرية يوم 18/11/2016م بدورى القسم الثانى.

النادى: نادى ناصر الفكرية الرياضى

الاسم: أحمد إبراهيم محمد الصفة: لاعب نادى ناصر الفكرية

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة الفيوم × المدينة المنورة

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يوم 18/11/2016م بدورى القسم الثانى

النادى: نادى المدينة المنورة الرياضى

الاسم: محمد سعيد كمال الصفة: لاعب نادى المدينة المنورة

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة الفيوم × المدينة المنورة

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يوم 18/11/2016م بدورى القسم الثانى

النادى: نادى الفيوم الرياضى

الاسم: أحمد سعد عبدالسميع الصفة: لاعب نادى ألفيوم

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة الفيوم × تليفونات بنى سويف

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يوم 21/11/2016م فى مسابقة كأس مصر

النادى: نادى الفيوم الرياضى

الاسم: أيمن عبد النبى عبد الفتاح الصفة: لاعب نادى الفيوم

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة دمياط × المريخ

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يوم 18/11/2016م بدورى القسم الثاني

النادى: نادى المريخ الرياضى

الاسم: أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم الصفة: لاعب نادى المريخ

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة الشرقية إيسترن كمبانى × كوكا كولا يوم 21/11/2016م مسابقة كأس مصر.

النادى: نادى الشرقية إيسترن كمبانى الرياضى

الاسم: مؤمن أحمد فكرى الصفة: لاعب نادى الشرقية إيسترن كمبانى

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة العاب دمنهور × الأوليمبى

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يوم 18/11/2016م بدورى القسم الثانى

النادى: نادى الأوليمبى الرياضى

الاسم: هانى جمال عبد الناصر الصفة: لاعب نادى الأوليمبى الرياضى

الاسم: محمد رجب مصطفى الصفة: لاعب نادى الأوليمبى الرياضى

الواقعة: لحصولهم على الإنذار الثالث.

القرار: الايقاف مباراة وأحدة لكل منهما اعتباراً من تاريخ المباراة .

النادى: نادى ألعاب دمنهور الرياضى

الاسم: محمود معاذ عبد الله الصفة: لاعب نادى العاب دمنهور

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة كهرباء الإسماعيلية × أبو كبير

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يوم 21/11/2016م بمسابقة كأس مصر

النادى: نادى كهرباء الإسماعيلية الرياضى

الاسم: السيد محمود إبراهيم محمد الصفة: لاعب نادى كهرباء الإسماعيلية

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة النصر × مصر الجديدة للإسكان

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يوم 22/11/2016م بمسابقة كأس مصر

النادى: نادى النصر الرياضى

الاسم: محمد حجاج يوسف عطية الصفة: لاعب نادى النصر الرياضى

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .

مباراة غرب سهيل × كيما أسوان

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يوم 22/11/2016 مسابقة كأس مصر

النادى: نادى غرب سهيل الرياضى

الاسم: أحمد محمد عوض الصفة: نادى غرب سهيل الرياضى

الاسم: دمرداش عبد الواحد دمرداش الصفة: نادى غرب سهيل الرياضى

الواقعة: الطرد لسابق إنذارهما فى المباراة .

القرار: الإيقاف مباراة واحدة لكل منهما اعتباراً من تاريخ المباراة.

النادى: كيما أسوان

الاسم: عبد الحافظ يونس عبد الحافظ الصفة: لاعب نادى كميا أسوان الرياضى

الواقعة: لحصوله على الإنذار الثالث.

القرار: الإيقاف مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ المباراة .