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سموحة يمنع باولو من التدريبات وتحويله للتحقيق

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سموحة يمنع باولو من التدريبات وتحويله للتحقيق سموحة يمنع باولو من التدريبات وتحويله للتحقيق

>كتب محمد عراقى ومحمد الجزار

منع حلمى طولان، المدير الفنى لسموحة، حسام باولو مهاجم الفريق من الانتظام فى مران الفريق، عصر اليوم الأحد، على خلفية سماع طولان لباولو وهو يقول فى مباراة أسوان السابقة على إحدى هجمات ممثل الصعيد، كان لابد أن تُحتسب ضربة جزاء، الأمر الذى لم يروق لطولان ليدخل فى مشادة قوية مع اللاعب، وطالب عاطف حنفى مدير الكرة باتخاذ إجراء صارم تجاهه.

وقرر الجهاز الفنى تحويل المهاجم الدولى للتحقيق مع حرمانه من المباريات والتدريبات لحين اتخاذ قرار تربوى تجاهه.

ويستعد سموحة لمواجهة بتروجت الثلاثاء فى الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى العام.


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