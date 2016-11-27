بريطانيا تؤكد استمرار دعمها لحكومة وقوات الأمن الأفغانية

أكدت بريطانيا مواصلة تقديم الدعم والتدريب لقوات الدفاع الوطني وقوات الأمن الأفغانية في إطار مشروع قرار بقيادة حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بحسب وكالة /خاما برس الأفغانية على دعم المملكة المتحدة لكابول خلال زيارة لافغانستان اليوم الأحد.

واوضح ان المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم أفغانستان في جميع القطاعات على أساس طويل الأجل.

وقد التقى جونسون أيضا مع الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية الأخرى.

أ ش أ