أخبار عاجلة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأجيل محاكمة بديع و٦٨٢ في أحداث العدوة وإخلاء سبيل ٣ متهمين

Google+ Print
تأجيل محاكمة بديع و٦٨٢ في أحداث العدوة وإخلاء سبيل ٣ متهمين تأجيل محاكمة بديع و٦٨٢ في أحداث العدوة وإخلاء سبيل ٣ متهمين

محمد بديع

أجلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، لأقوال الشاهد عمرو عدوي، فى إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الاخوان و682 متهمًا آخرين، في قضية”أحداث عنف العدوة”، إلى جلسة 28 ديسمبر لفض الأحراز وإخلاء سبيل ٣ متهمين، وتغريم 2 شهود ٥٠٠ جنيه.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا