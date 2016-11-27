تأجيل محاكمة بديع و٦٨٢ في أحداث العدوة وإخلاء سبيل ٣ متهمين

أجلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، لأقوال الشاهد عمرو عدوي، فى إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الاخوان و682 متهمًا آخرين، في قضية”أحداث عنف العدوة”، إلى جلسة 28 ديسمبر لفض الأحراز وإخلاء سبيل ٣ متهمين، وتغريم 2 شهود ٥٠٠ جنيه.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.