أخبار عاجلة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأجيل محاكمة مصور صحفي بتهمة التظاهر بدون ترخيص لجلسة ٣٠ نوفمبر

Google+ Print
تأجيل محاكمة مصور صحفي بتهمة التظاهر بدون ترخيص لجلسة ٣٠ نوفمبر تأجيل محاكمة مصور صحفي بتهمة التظاهر بدون ترخيص لجلسة ٣٠ نوفمبر

ارشيفية

قررت جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل جلسة نظر تجديد حبس المصور الصحفي “عمر عادل” في القضية رقم 8410 لسنة ٢٠١٦، والمتهم فيها بـ(الانضمام لجماعة الإخوان، والتظاهر بدون تصريح، وحيازة مولوتوف) على أن يجدد له 30 نوفمبر الجاري.

كانت محّكمة جنح مستأنف السلام، قررت إخلاء سبيل المصور الصحفي عمر عادل بموقع “زوم نيوز” بكفالة ٥ آلاف جنيه، فيما طعنت النيابة على القرار أمام محّكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والذى قضى بإلغاء قرار إخلاء سبيل المصور وتأيد حبسه على ذمة التحقيقات فى اتهامة بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح.

ووجهت النيابة العامة لـ “عادل” تهم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح وحيازة مولوتوف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا