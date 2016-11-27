تأجيل محاكمة مصور صحفي بتهمة التظاهر بدون ترخيص لجلسة ٣٠ نوفمبر

قررت جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل جلسة نظر تجديد حبس المصور الصحفي “عمر عادل” في القضية رقم 8410 لسنة ٢٠١٦، والمتهم فيها بـ(الانضمام لجماعة الإخوان، والتظاهر بدون تصريح، وحيازة مولوتوف) على أن يجدد له 30 نوفمبر الجاري.

كانت محّكمة جنح مستأنف السلام، قررت إخلاء سبيل المصور الصحفي عمر عادل بموقع “زوم نيوز” بكفالة ٥ آلاف جنيه، فيما طعنت النيابة على القرار أمام محّكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والذى قضى بإلغاء قرار إخلاء سبيل المصور وتأيد حبسه على ذمة التحقيقات فى اتهامة بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح.

ووجهت النيابة العامة لـ “عادل” تهم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح وحيازة مولوتوف.