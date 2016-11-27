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ضبط كتب إسلامية نادرة قبل تهريبها إلى قطر بقرية البضائع في المطار

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ضبط كتب إسلامية نادرة قبل تهريبها إلى قطر بقرية البضائع في المطار ضبط كتب إسلامية نادرة قبل تهريبها إلى قطر بقرية البضائع في المطار

ارشيفية

أحبطت جمارك صادر للطيران بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كتب إسلامية نادرة بالمخالفة لقانون المخطوطات قبل سفرها إلي الدوحة، يشتبه أنها أثرية من العصر الإسلامي، كانت ضمن شحنة كتب مسافرة إلى قطر.

صرحت مصادر بقرية البضائع أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لـ 43 طردًا في طريقها إلى قطر علي طائرة مصر للطيران، اشتبه سامح جورج مدير إدارة الحركة بجمرك الصادر في الطرود، وهي عبارة عن كتب طبقا للبيان الجمركي، وقام أيمن صلاح ومصطفي شوكت مأمورا الجمرك بتفتيشها، حيث عثر علي مجموعة من الكتب النادرة التي تحتوي مواد إسلامية وأحاديث عن الرسول الكريم (ص) .

وأضافت المصادر انه تم إخطار الوحدة الأثرية بمطار القاهرة، وتم تشكيل لجنة أثرية عليا من الجمارك والآثار لمعاينة وكشف الطرود، وبيان مدى أثريتها.

قرر هلال توفيق مسعد، مدير عام جمارك الصادرات الجوية والبرية، اتخاذ الإجراءات القانونية، ووقف تصدير شحنة الكتب لحين الفصل في أثريتها.

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