ياسمين الخطيب لـ"ست الحسن": التعليقات بتيجى على صورى مش مضمون مقالاتى

كتب سمير حسنى

قالت الكاتب الصحفية ياسمين الخطيب، إن بداية دخولها عالم "السوشيال ميديا" كان عبر نشر مقالاتها المختلفة فى صفحتها الرسمية، ولوحات فنية، لأنها لم تكن تعلم أن "السوشيال ميديا" سوقا يدر دخلا، عن طريق الإعلانات، ويسعى البعض لعمل صفحات مزورة لمشاهير لتحصل على دخل الإعلانات، مضيفة: مكنش عندى صفحة معجبين علشان كده وثقت صفحتى الرسمية".

وأضافت ياسمين الخطيب، خلال حوار ببرنامج "ست الحسن"، الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، الذى يذاع على قناة on e"، : " صورى يأتيها كم كبير من التعليقات، والتفاعل، لكن مشكلتى فى المقالات أن التعليقات دائما بتيجى على صورتى مش على مضمون المقال، لذلك كل المواقع التى كتبت بها نصحونى بعدم عرض صورتى والنشر بدون صورة، وده كان مرفوض بالنسبة لى تماما، فالناس لازم تتقبلنى بالشكل ده"، ولازم الناس تبطل موضوع "القولبة ده"، ان الست تتحط في قالب يتبقى جميلة وغبية يا تبقى وحشة وذكية وناجحة".

وأشارت إلى أن صورها سببت لها مشاكل مع ابنها، حيث طالبها بعدم لبس أشياء معينة، متابعة:" بقول لابنى لو أتاخرت بره مع أصحابك هلبس الفستان الأحمر وهاندهلك قدام أصحابك، يقوم يرجع جرى".