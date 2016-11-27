أخبار عاجلة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ياسمين الخطيب لـ"ست الحسن": التعليقات بتيجى على صورى مش مضمون مقالاتى

Google+ Print
ياسمين الخطيب لـ"ست الحسن": التعليقات بتيجى على صورى مش مضمون مقالاتى ياسمين الخطيب لـ"ست الحسن": التعليقات بتيجى على صورى مش مضمون مقالاتى

>كتب سمير حسنى

قالت الكاتب الصحفية ياسمين الخطيب، إن بداية دخولها عالم "السوشيال ميديا" كان عبر نشر مقالاتها المختلفة فى صفحتها الرسمية، ولوحات فنية، لأنها لم تكن تعلم أن "السوشيال ميديا" سوقا يدر دخلا، عن طريق الإعلانات، ويسعى البعض لعمل صفحات مزورة لمشاهير لتحصل على دخل الإعلانات، مضيفة: مكنش عندى صفحة معجبين علشان كده وثقت صفحتى الرسمية".

 

وأضافت ياسمين الخطيب، خلال حوار ببرنامج "ست الحسن"، الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، الذى يذاع على قناة on e"، : " صورى يأتيها كم كبير من التعليقات، والتفاعل، لكن مشكلتى فى المقالات أن التعليقات دائما بتيجى على صورتى مش على مضمون المقال، لذلك كل المواقع التى كتبت بها نصحونى بعدم عرض صورتى والنشر بدون صورة، وده كان مرفوض بالنسبة لى تماما، فالناس لازم تتقبلنى بالشكل ده"، ولازم الناس تبطل موضوع "القولبة ده"، ان الست تتحط في قالب يتبقى جميلة وغبية يا تبقى وحشة وذكية وناجحة".

وأشارت إلى أن صورها سببت لها مشاكل مع ابنها، حيث طالبها بعدم لبس أشياء معينة، متابعة:" بقول لابنى لو أتاخرت بره مع أصحابك هلبس الفستان الأحمر وهاندهلك قدام أصحابك، يقوم يرجع جرى".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365