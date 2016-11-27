رئيس "دعم مصر" يطالب الحكومة بتأجيل مناقشة مشروع قانون تعديل أحكام المرور

كتب محمد مجدى السيسى

طالب النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، تأجيل البت النهائى فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والذى يقضى بإلغاء حظر تسير المقطورات مع الابقاء على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محلياً أو الترخيص للجديد منها، باستثناء مقطورات الجرارات الزراعية، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

و أضاف "السويدى" خلال كلمته بالجلسة العامة، أن مشروع القانون يتضمن مواد جدلية تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والنقاش، للحرص على إصدار قانون موثوق فيه.