الحكومة السودانية: فشل دعوات العصيان المدني بالبلاد

أكدت الحكومة السودانية اليوم الأحد فشل دعوات العصيان المدني لمدة ثلاثة أيام التي دشنها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة المعارضة انضمامهم لتلك الدعوات.

وشددت الحكومة عبر عدة بيانات وتصريحات مسئوليها على أن العمل يسير بصورة طبيعية في كافة المنشآت والمرافق والمؤسسات على مستوى الجمهورية وأن الشعب السوداني يعيش حياته كالمعتاد بصفة يومية دون أدنى استجابة لتلك الدعوات التي وصفتها بالهدامة التي لا تريد استقرارا للبلاد.

وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد – في تصريحات صحفية – إنه على ثقة بعدم استجابة أحد من الشعب للدعوة التي أطلقها شباب في مواقع التواصل الاجتماعي وأيدتها المعارضة بشأن عصيان مدني يبدأ اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، مؤكدا على أن الشعب السوداني أوعى من أن يستجيب لدعوات “الواتس آب” والذين لا يريدون استقرارا للسودان.

أ ش أ