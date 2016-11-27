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ضبط متهم بتهريب الشباب إلى ليبيا عبر تونس بتأشيرات مزورة بالإسكندرية

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ضبط متهم بتهريب الشباب إلى ليبيا عبر تونس بتأشيرات مزورة بالإسكندرية ضبط متهم بتهريب الشباب إلى ليبيا عبر تونس بتأشيرات مزورة بالإسكندرية

> كتب محمد إبراهيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان مدير الإدارة من ضبط موظف بشركة سياحة متهم بتهريب وتزوير تأشيرات المصرين للسفر إلى ليبيا بعد أن أدلى عدد من المتهمين باعترافات تفصيلية عليه.

وبدأت تفاصيل القضية عقب وصول 17 مصريًا للأراضى المصرية من تونس، لضبطهم بالأراضى التونسية وبحوزتهم تأشيرات دخول غير سليمة مثبتة بجوازات السفر الخاصة بهم، عقب مغادرتهم البلاد بتأشيرات سياحية لمدة 10 أيام إقامة، ثم قاموا بتزوير التأشيرات عقب صعودهم للطائرة، حتى يتمكنوا من السفر إلى ليبيا للإيهام أنهم قادمين "ترانزيت" لتونس الآن أن الشرطة التونسية كشفت التلاعب وقامت بضبطهم وترحيلهم.

واعترف المتهمون أمام اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة التزوير على المتهم الرئيسى وراء الواقعة، وهو "محمد .م" موظف بشركة سياحة بالإسكندرية، والذى تولى عملية سفرهم مقابل 13 ألف جنيه للفرد الواحد.

وعقب استئذان النيابة العامة، تمكن العقيد أسامة حتاتة، والمقدم سمير البابلى من ضبط المتهم بالشركة التى يعمل بها، وعثر على أدوات الجريمة ومبلغ 600 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وأرسل المتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.


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