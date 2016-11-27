جمارك المطار تضبط 2000 كتاب إسلامى نادر قبل تهريبها إلى قطر

كتبت-رحاب نبيل

أحبطت جمارك صادر مصر للطيران بقرية البضائع فى مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب 2000 كتاب إسلامى نادر، بالمخالفة لقانون المخطوطات، قبل تهريبهم إلى الدوحة، بعدما اشتبهوا أنها كتبا أثرية من العصر الإسلامي . .

صرحت مصادر بقرية البضائع، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لـ 43 طرداً فى طريقها إلى قطر على طائرة مصر للطيران، اليوم الأحد اشتبه سامح جورج مدير إدارة الحركة بجمرك الصادر فى الطرود ، وهى عبارة عن كتب طبقا للبيان الجمركي ، وقام أيمن صلاح ومصطفي شوكت مأمور الجمرك بتفتيشها , حيث عثر على مجموعة من الكتب النادرة التى تحتوى موادا إسلامية وأحاديث عن الرسول الكريم.

وأضافت المصادر أنه تم إخطار الوحدة الأثرية بمطار القاهرة، وتشكيل لجنة أثرية عليا من الجمارك والآثار لمعاينة وكشف الطرود , وبيان مدي أثريتها، فقرر هلال توفيق مسعد مدير عام جمارك الصادرات الجوية والبرية ، إتخاذ الإجراءات القانونية, ووقف تصدير شحنة الكتب لحين الفصل فى أثريتها .