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«ولد الشيخ» يلتقي سفراء الدول الـ18 ويجتمع بهادي في عدن

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«ولد الشيخ» يلتقي سفراء الدول الـ18 ويجتمع بهادي في عدن «ولد الشيخ» يلتقي سفراء الدول الـ18 ويجتمع بهادي في عدن

اسماعيل ولد الشيخ احمد

التقى المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في الرياض، اليوم الأحد، سفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن، من أجل التشاور حول خارطة السلام لحل الأزمة في هذا البلد.

وقال مصدر حكومي تفاوضي، إن ولد الشيخ التقى سفراء مجموعة الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن (تضم سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ودول الخليج ودول أخرى مثل إيطاليا وتركيا)، في أول لقاء يعقده بالرياض بعد يوم من وصوله لها، وفقًا لوكالة الأناضول.

وأشار المصدر المطلع على تفاصيل اللقاء، أن المبعوث الأممي كشف عن مساعيه لإحلال السلام في اليمن، وقال إن مبادرته “هي الطريق الوحيد للتوصل لتسوية سياسية للنزاع القائم”، كما قدم شرحا حول صعوبة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها اليمنيون.

كذلك كشف ولد الشيخ، أنه سيتوجه إلى محافظة عدن اليمنية خلال اليومين القادمين، للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي الذي غادر الرياض، أمس السبت، متوجها إلى العاصمة المؤقتة في بلاده.

وعقّد سفر هادي من مهمة المبعوث الأممي في الرياض، ووفقًا للمصدر الحكومي، فإن رئيس الوفد التفاوضي، عبدالملك المخلافي، وعدد من أعضاء الوفد، يتواجدون في عدن أيضًا برفقة الرئيس، ولن يتمكن ولد الشيخ من اللقاء بأحد في .

وخلال الأسبايع الماضية، أنهى المسؤول الأممي زيارة إلى الرياض دون أن يلتقيه أي مسؤول من الجانب الحكومي اليمني، وذلك بسبب خلافات حول خارطة الطريق الأممية التي تهمش دول هادي المستقبلي، وتمنح صلاحياته لنائب رئيس جمهورية جديد.

وكان من المقرر أن تشمل جولة ولد الشيخ الجديدة في المنطقة إلى جانب الرياض، العاصمة اليمنية صنعاء والعمانية مسقط من أجل اللقاء بوفد الحوثيين وحزب صالح. وهو ما لم يتأكد حتى اللحظة من قبل الأطراف المعنية.

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