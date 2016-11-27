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الإعلامي حسن الشيخ: العصيان المدني بالسودان «خطأ كبير»

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الإعلامي حسن الشيخ: العصيان المدني بالسودان «خطأ كبير» الإعلامي حسن الشيخ: العصيان المدني بالسودان «خطأ كبير»

إنتقد الإعلامي حسن الشيخ “رئيس مجلس إدارة مركز السودان الدولي للدراسات والبحوث والاعلام” العصيان المدنى الذى تشهد السودان اليوم الأحد ،مؤكدا أنه ضد ما يحدث.

وقال الشيخ فى تصريح خاص لـ”ONA” إن “تعطيل العمل بهذه الطريقة خطأ كبير، اتمني من قلبي ان نتجاوز هذه الأزمة”، قبل أن يضيف أن “حل مشاكل السودان في مخرجات الحوار الوطني،ويجب تفويت الفرصه علي أعداء السودان ،ولاسيما الشيوعيين وخلافهم.”

يذكر أن الشارع السودانى يشهد حاليا هدوئا تاما، فى استجابة قوية لدعوات العصيان المدنى المقرر استمرارها حتى الثلاثاءالمقبل.

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