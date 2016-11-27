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أبو الغيط والمبعوث الفرنسي يبحثان مبادرة باريس للسلام بالشرق الأوسط

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أبو الغيط والمبعوث الفرنسي يبحثان مبادرة باريس للسلام بالشرق الأوسط أبو الغيط والمبعوث الفرنسي يبحثان مبادرة باريس للسلام بالشرق الأوسط

أحمد أبو الغيط

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، المبعوث الفرنسي لعملية السلام في الشرق الأوسط بيير فيمو الذي يزور حاليا، وتركزت المباحثات حول آخر مستجدات الجهود الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي المقترح للسلام في الشرق الأوسط.

وصرح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، بأن المبعوث الفرنسي عرض خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها من أجل الإعداد للمؤتمر الذي اقترحته فرنسا بشأن العملية السياسية في الشرق الأوسط أو ما يطلق عليه عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعرب زكي في تصريحات له عقب اللقاء عن أمله في ان تكلل تلك الجهود الفرنسية بالنجاح، مشيرًا إلى أن المبعوث الفرنسي قام بجولات في عدد من عواصم العالم لهذا الغرض وقدم تقريرا للأمين العام حول اتصالاته في هذا الموضوع.

وأضاف إن الأمين العام ناقش مع المبعوث الفرنسي عددًا من الأفكار حول مستجدات وتطورات المبادرة الفرنسية، وأكد أن الجامعة العربية على تواصل مع الجانب الفرنسي بشأن هذه الجهود خاصة وأن فرنسا جادة في مسعاها وهو المسعى الذي نأمل أن يكلل بالنجاح.

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