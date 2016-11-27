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قاضى "أحداث العدوة" يخلى سبيل 3 متهمين.. والتأجيل لـ28 ديسمبر

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قاضى "أحداث العدوة" يخلى سبيل 3 متهمين.. والتأجيل لـ28 ديسمبر قاضى "أحداث العدوة" يخلى سبيل 3 متهمين.. والتأجيل لـ28 ديسمبر

> كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة"، لـ 28 ديسمبر لفض الأحراز، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل 3 متهمين.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وهانى كمال، وحضور محمد سالمان ممثل النيابة العامة، وسكرتارية على سيد واندراوس فهمى.

 

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.


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