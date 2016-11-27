وزير النقل: نعمل على إنشاء مشروعات باستثمارات 50 مليار جنيه

صرح الدكتور جلال سعيد وزير النقل بأن الوزارة تتبنى إنشاء مشروعات ضخمة تقدر استثماراتها بنحو 50 مليار جنيه، في مختلف قطاعات النقل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل اليوم الأحد بأشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن وأعضاء من الهيئة البرلمانية للحزب لبحث الطلبات العامة لدوائرهم، حيث أطلعهم الوزير على استراتيجية وخطط الوزارة خلال الفترة المقبلة من أجل الارتقاء بمستوى خدمات النقل واحتياطيات الأمن والسلامة الواجب توافرها في وسائل النقل المختلفة.

وقال وزير النقل في مجال النقل البحري، هناك استثمارات ضخمة كإنشاء محطات حاويات في دمياط والإسكندرية، وفي قطاع السكك الحديدية يتم تطوير العربات والمحطات والمزلقانات، مشيرا إلي أنه يتم تنفيذ 5 مشروعات لتحديث نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية يتم تمويلها من البنك الدولي وصندوق التمويل، كما تم إدخال عربات جديدة على الأسطول الحالى للسكك الحديدية تكلفت مليار دولار .

وأوضح أن هناك عملا ضخما يتم في قطاع مترو الأنفاق إذ أنه لأول مرة يتم العمل علي مرحلتين في وقت واحد، حيث يتم حاليا العمل في مرحلتين بالخط الثالث للمترو وخلال شهور قليلة سيتم بدء العمل في المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو، مضيفا أن الوزارة ستنشئ عددا من المراكز والمناطق اللوجستية في السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب كمرحلة أولى ضمن خطة وضعتها وزارة النقل لإنشاء 10 مراكز لوجستية.

كما تطرق الوزير إلى مشروعات الطرق التى يجرى تنفيذها، ومنها مشروعات الطرق الرئيسية مثل الدائري الإقليمي و(شبرا / بنها) وجنوب الفيوم – الواحات والفرافرة – عين دلة، وتطوير طريق (القاهرة / الإسكندرية) الزراعي في المسافة من بنها حتى كفر الزيات، فضلا عن تطوير طريق (بنها / المنصورة).

واستمع الوزير إلى مطالب النواب في الدوائر المختلفة، ووافق على تنفيذ بعض منها، ووعد ببحث البعض الآخر.

ومن جانبه، أبدى المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن رغبة الحزب في مشاركة وزارة النقل في برنامجها للحد من حوادث المرور عن طريق كوادره الشبابية المنتشرة في جميع الدوائر، معربا عن تقديره لدور وزارة النقل في تنفيذ مشروعات مهمة تمس حياة المواطنين وتهدف إلى الارتقاء بمنظومة قطاع النقل في مصر.