رئيس ''حماية المستهلك'': ضبط ٢١٦ عبوة أدوية مهربة بصيدليات العزبي

أقامت، صباح اليوم الأحد، نقابة الأطباء مؤتمر صحفي بالتعاون غرفة صناعة الدواء بالنقابة و جهاز حماية المستهلك للإعلان عن أهمية أعمال الجهاز في حماية المواطن والدواء وتوضيح الأمور المتعلقة بتواجد الدواء في الصيدليات والتوصيات التي خرج بها الجهاز خلال متابعتهم لسوق الدواء.

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الـFda، منذ فترة سحبت منتجا لتسببه فى الفشل الكلوى وفى بعض الحالات يؤدى للوفاة، بكميات بلغت 25 مليون دولار، وعند سؤال وزارة الصحة علمنا باستمرار وجوده فى الصيدليات، وبالفعل خلال حملة للتفتيش تم ضبطه بسلسلة صيدليات سيف، وتم تحريك دعوة قضائية، وأعلنت عن ذلك، وبعد مرور شهر تم عمل متابعة مجددا فتم ضبطها بسيف المعادى، وبعد شهر آخر تم ضبطها بفرع الميرغنى، مما يعنى وجود تعمد فى بيع أدوية مجهولة المصدر المرضى، مستنكرا أن تصبح سلاسل الصيدليات فوق قانون الدولة.

وأضاف خلال كلمته إن تلك الفترة التى يمر بها الوطن تحتاج لتكاتف الجميع، ضد الإضرار العمدى ضد المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن الدواء يعد أخطر خدمة يتعامل معها المواطن، لافتا إلى أن خلال حملة الأسبوع الماضى، ضمت 3 صيدليات تتبع الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية، حيث تم ضبط 216 دواءً مهربا، قائلا: “الدواء الذى لا يمر على الجهات المعنية بوزارة الصحة هو والعدم سواء، ولا ضامن من عدم تقليده، خاصة فى ظل وجود مافيا تعمل فى تقليد الأدوية، بتكنولوجيا مرتفعة، مؤكدا أن عمل محاضر بالشرطة ليست كافية، ولا يجب أن تمر بسهولة.

وأضاف “نحن لسنا ضد الصناعة أو الصيدليات، لكن من يعمل لابد أن يظل فى إطار مظلة القانون، لكن من يتجرأ على القانون ويخرج عن إطاره فله ما له، وعليه ما عليه، وتهيب بغرفة صناعة الدواء بأخذ إجراءاتها ضد رئيسها فى ضوء ضبط 216 دواء مهربا بصيدلياته”.

المراسل : عمر عبدالناصر