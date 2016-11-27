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رئيس حي مصر القديمة: نسعى لنقل 1110 مدابغ من سور مجرى العيون إلى الروبيكي

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رئيس حي مصر القديمة: نسعى لنقل 1110 مدابغ من سور مجرى العيون إلى الروبيكي رئيس حي مصر القديمة: نسعى لنقل 1110 مدابغ من سور مجرى العيون إلى الروبيكي

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

صرح المهندس محمد الطويل، رئيس حي القديمة ، الأحد، بأن المحافظة تسعى لنقل كافة المدابغ وعددها حوالي 1110 بمنطقة سور مجري العيون بمصر القديمة إلى منطقة الروبيكي بمدينة بدر، موضحًا أنه تم تخيير أصحاب المدابغ ما بين التعويضات المادية وبين نقلهم للروبيكي بمدينة بدر.

وأضاف «الطويل»، خلال تفقده للمرحلة الثانية من أعمال إزالة وهدم مدابغ سور مجرى العيون خلال زيارة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الأحد، أن المرحلة الثانية ستشمل هدم 12 مدبغة وسيتم تعويضهم ماديًا، منوهًا بأنه تم تسليم 4 من أصحاب المدابغ الشيكات الخاصة بهم.

وأشار إلى أنه يتم تعويض أصحاب المدابغ عن كل متر بـ2300 جنيه، وأنه سيتم حصر مبلغ تعويضات المرحلة الثانية بالكامل خلال الفترة المقبلة، فيما شملت تعويضات المرحلة الأولي حوالي 20 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال محمد الجوهري، رئيس شركة القاهرة للتطوير والاستثمار العمراني، إنه سيعقب عملية نقل المدابغ من مجرى العيون للروبيكي تخطيط استثماري وسياحي كامل لمنطقة مصر القديمة باعتبارها منطقة آثرية، فضلاً عن قربها من نهر النيل، الأمر الذي سيؤدى إلى إنشاء مشروعات ضخمة بمليارات الجنيهات الاستثمارية.

وأوضح أن تكلفة تطوير منطقة الروبيكى تخطت حتى الآن 1.2 مليار جنيه، مضيفًا أنه سيتم النقل على مراحل على نفس مساحات مدابغ سور مجرى العيون.

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