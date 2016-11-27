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كواليس حلقة محمد الحلو مع رزان مغربي على الحياة

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كواليس حلقة محمد الحلو مع رزان مغربي على الحياة كواليس حلقة محمد الحلو مع رزان مغربي على الحياة

كتبت – إ نجي لطفي
> في حلقه جديدة ومميزة من برنامج “ضربة حظ” يحل مطرب الزمن الجميل “محمد الحلو ” ضيفًا على الإعلامية رزان مغربي، مساء الثلاثاء المقبل على شاشة تلفزيون الحياة.

يتحدث “الحلو ” عن مشواره الفني وعدد مرات زواجه، وعلاقته بالاسود ، كما يقدم مجموعة من أجمل ماغني تتضمن ” عمار ياسكندرية” و” عراف ” و” يابوي يامصر”.
> محمد الحلو يكشف لرزان أنه تزوج خمس مرات، وأنه في كل مرة يشعر بالحب كان يغني .

محمد الحلو ذكر خلال الحوار انه معجب بـ”دماغ “ ووصفه بأنه ذكي جدا وعارف امكانياته، بينما وصف الحلو نفسه بـ”المحظوظ جدا “، “ضربة حظ ” يذاع في تمام العاشرة مساء الثلاثاء علي شاشة الحياة .

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