كواليس حلقة محمد الحلو مع رزان مغربي على الحياة

كتبت – إ نجي لطفي

> في حلقه جديدة ومميزة من برنامج “ضربة حظ” يحل مطرب الزمن الجميل “محمد الحلو ” ضيفًا على الإعلامية رزان مغربي، مساء الثلاثاء المقبل على شاشة تلفزيون الحياة.

يتحدث “الحلو ” عن مشواره الفني وعدد مرات زواجه، وعلاقته بالاسود ، كما يقدم مجموعة من أجمل ماغني تتضمن ” عمار ياسكندرية” و” عراف ” و” يابوي يامصر”.

> محمد الحلو يكشف لرزان أنه تزوج خمس مرات، وأنه في كل مرة يشعر بالحب كان يغني .

محمد الحلو ذكر خلال الحوار انه معجب بـ”دماغ “عمرو دياب ووصفه بأنه ذكي جدا وعارف امكانياته، بينما وصف الحلو نفسه بـ”المحظوظ جدا “، “ضربة حظ ” يذاع في تمام العاشرة مساء الثلاثاء علي شاشة الحياة .