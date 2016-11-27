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نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الإسماعيلى وطنطا

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نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الإسماعيلى وطنطا نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الإسماعيلى وطنطا

>كتب سليمان النقر

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلى مع طنطا بالتعادل السلبى، فى المباراة التى تجمعهما على استاد الإسماعيلية ضمن لقاءات الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدورى العام.

جاءت البداية متكافئة من جانب الفريقين، وظهرت خطورة لاعبى طنطا بعد مرور ربع ساعة من زمن المباراة، وشكلوا خطورة على مرمى محمد عواد حارس الدراويش الذى زاد عن مرماه فى أكثر من مرة.

تمركز اللعب فى وسط الملعب وظهرت العشوائية على أداء الفريقين وفشل اللاعبون فى تشكيل هجمات منظمة على المرميين، وأضاع محمد جابر لاعب طنطا فرصة التسجيل فى الدقيقة 36 بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها فى الشباك من الخارج.

واستمر الأداء سجال بين الفريقين دون خطورة على مرمى عواد أو إسلام طارق حتى نهاية الشوط الأول بدون أهداف.


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