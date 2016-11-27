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ننشر أماكن ومواعيد توزيع كروت البنزين للتكاتك بدمياط

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ننشر أماكن ومواعيد توزيع كروت البنزين للتكاتك بدمياط ننشر أماكن ومواعيد توزيع كروت البنزين للتكاتك بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط  أماكن تواجد مندوبي الشركة المكلفة بتسليم الكروت الخاصة بمنظومة البنزين لمركبات التوك توك بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بدءا من اليوم وبمعدل يومين لكل مركز ومدينة .

ونسق محافظ دمياط مع مسئولي الشركة المكلفة بتسليم كروت البنزين وتم عمل حصر لمركبات التوك توك حيث بلغ عددها ٦٦٣٦ توك توك وتم ترخيص ١٤٤٥ منهم بنطاق المحافظة وتوزيع كروت البنزين عليهم .

ومن جانب أخر تم بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي إدارة مرور دمياط ومسئولي الشركة على تجميع مركبات التوك توك فى ساحة كبيرة بالوحدات المحلية لاتخاذ إجراءات الترخيص للمركبات واستلام الكروت الخاصة بالبنزين .

وفيما يلي جدول بأماكن تواجد مندوبي الشركه المكلفة بتسليم الكروت الخاصة بمنظومة البنزين لمركبات التوك توك بالوحدات المحلية للمراكز والمدن .

 

 

 

 


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